Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen

Goslar (ots)

Entziehung elektrischer Energie

In einem Mehrfamilienhaus in der Talstraße wurde durch einen Mieter festgestellt, dass im Kellerflur offensichtlich ein Stromkabel von einer Verteilerbox in den Kellerraum eines anderen Mieters führte. Beim Eintreffen der Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. Offenbar wurde hier unrechtmäßig elektrische Energie entzogen. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell