Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Talling, L 150 (ots)

Am 27.05.2021 kam es um 16:10 Uhr auf der L 150 bei Talling zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Beide Unfallbeteiligten fuhren dabei hintereinander in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle Mehring. Der geschädigte PKW-Fahrer setzte ausgangs einer Kurve zum Überholvorgang an. Der unmittelbar vor dem Geschädigten fahrende Unfallverursacher setzte ebenfalls etwas verzögert mit seinem VW Bulli zum Überholvorgang eines Lkw`s an, jedoch ohne dabei auf den bereits neben sich befindlichen Pkw zu achten. Es kam dadurch zu einer seitlichen Berührung zwischen Pkw und VW Bulli. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Der bisher unbekannte Fahrer des VW-Bulli setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung Autobahn fort und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Zum flüchtigen Unfallfahrzeug ist bisher bekannt, dass es sich um einen älteren roten VW Bulli mit Fahrradträger im Heckbereich handelt. Als Kennzeichen-Ortskennung konnte entweder "KH" oder "KM" abgelesen werden. Der erwartete Schaden müsste sich im hinteren linken Bereich befinden.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Unfallbeteiligte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell