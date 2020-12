Polizei Hamburg

POL-HH: 201206-4. Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht der Trunkenheit in Hamburg-Horn

Unfallzeit: 05.12.2020, 20:25 Uhr Unfallort: Hamburg-Horn, Washingtonallee

Bei einem Verkehrsunfall unter berauschenden Mitteln und ohne Fahrerlaubnis wurden gestern Abend zwei Personen leicht verletzt. Zudem entstand erheblicher Sachschaden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bog die 29-jährige Fahrerin eines BMW Mini aus einer Nebenstraße in die Washingtonallee in Richtung stadteinwärts ein. Der 31-jährige Fahrer eines Ford Fiesta befuhr zu diesem Zeitpunkt die Washingtonallee in gleicher Richtung, konnte offenbar nicht mehr reagieren und fuhr auf den unmittelbar vor ihm eingebogenen Mini auf. Beide Fahrzeuge schleuderten daraufhin gegen geparkte Pkw, sodass insgesamt sieben geparkte Pkw, ein Lichtmast und diverse Holzpoller beschädigt wurden.

Die 23-jährige Beifahrerin im Ford und die Fahrerin des Mini wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, sowohl Alkohol als auch Betäubungsmittel stand. Der Mann wurde nach erfolgter Blutprobenentnahme am Polizeikommissariat 42 entlassen.

Die Washingtonallee musste für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten in Richtung stadteinwärts von 20:25 Uhr bis 01:59 Uhr voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen durch den Verkehrsunfalldienst Süd dauern an.

