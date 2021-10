Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag (23.10.2021) zwischen 14:30 - 14:40 Uhr haben unbekannte Täter ein Kleinkraftrad gestohlen, das auf einem Parkplatz an der Norbertstraße in Bedburg-Hau abgestellt war. Das graue Fahrzeug der Marke Sparta trug das Versicherungskennzeichen 087WKM. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell