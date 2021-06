Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210608-4-pdnms Eindringen über Balkon, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am Morgen des 06.06.21 drang eine männliche Person über den Balkon in eine Wohnung im Haart ein. Die Bewohnerin hatte die Balkontür lediglich angelehnt. Der 32jährige gelangte so in die Wohnung. Zeugen, die dies beobachteten, verständigten die Polizei. Der Täter flüchte nach dem Aufeinandertreffen mit der Bewohnerin aus der Wohnung. Den eingesetzten Kräften gelang es, den Täter noch in unmittelbarer Nähe festzunehmen. Das Fahrrad, das er bei der Festnahme bei sich hatte, wurde zuvor von ihm entwendet. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

