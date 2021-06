POL-NMS: 210608-2-pdnms Vandalismus in der Schule, Hohn

Polizeidirektion Neumünster

Hohn/Kreis Rendsburg-Eckernförde

Hohn/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Samstagabend um 19.32 Uhr drangen bisher Unbekannte in die Theodor-Strom-Schule, eine Grund- und Gemeinschaftsschule, in Hohn ein. In der Folge wurde das Lehrerzimmer aufgesucht und der Inhalt eines Feuerlöschers in diesem Raum entleert. Des Weiteren wurde hier Papier angezündet. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst, so dass die Freiwillige Feuerwehr schnell am Einsatzort erschein und weiteren Schaden im und am Schulgebäude verhin-dert werden konnte. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fokus der Ermittlungen richtet sind zurzeit auf zwei Jugendliche, die mit der Tat in Verbindung stehen sollen. Einzelheiten teilte die Polizei noch nicht mit.

