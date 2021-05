Polizei Aachen

POL-AC: Geldautomat gesprengt - Kripo bittet um Mithilfe

Herzogenrath (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Pfingstmontag einen Geldautomaten in der Voccartstraße gesprengt und sind anschließend in Richtung niederländische Grenze geflüchtet. Anwohner hatten sofort die Polizei verständigt, nachdem sie durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen wurden. Die Detonation war so heftig, dass Trümmerteile bis auf den Gehweg geschleudert wurden. Zeugen berichten von drei Täter, die sie bei der Tatausführung beobachten konnten.

Das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Derzeit ist noch unklar, wieviel Bargeld erbeutet wurde.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben einen Hinweis auf ein Video, welches Augenzeugen während der Tat aufgenommen haben. Das Video wurde zunächst in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, jedoch kurz darauf wieder gelöscht. Die Kripo bittet dringend darum, den Ermittlern dieses Video zur Verfügung zu stellen. Es könnte wichtige Hinweise auf die Identität der Täter enthalten und ist als Beweismittel von erheblicher Bedeutung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat selbst, oder zu dem zuvor genannten Video abgeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

