Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach versuchtem sexuellem Übergriff

Herzogenrath (ots)

Am 21.05.2021 gegen 16.15 Uhr joggte eine 48-jährige Frau entlang der K11 in Richtung Übacher Straße, als ein unbekannter Mann ihr hinterherlief und versuchte, sie von hinten zu umarmen. Bei dem Versuch sich umzudrehen stürzte das Opfer und schrie den Tatverdächtigen an, der daraufhin zu einem Pkw lief und vom Tatort flüchtete. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und gab den eingesetzten Polizisten eine Personenbeschreibung und das Kennzeichen des Pkw.

An der Wohnanschrift nahmen die Beamten den 24-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell