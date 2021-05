Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Parkhaus

Aachen (ots)

Nach einem schweren Raub am 30.03.21, der sich in einem Parkhaus am Seilgraben ereignete, wird nun mit einem Lichtbild öffentlich nach einem der Tatverdächtigen gefahndet. Die Fahndung kann über folgenden Link zum Fahndungsportal NRW aufgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/aachen-schwerer-raub-0

Der 61-jährigen Geschädigten wurde bei der Tat gewaltsam eine hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen. (am)

