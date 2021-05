Polizei Aachen

POL-AC: Pkw und Führerschein nach Autorennen auf der Trierer Straße beschlagnahmt

Aachen (ots)

In der Nacht des 21.05.2021, gegen 0.20 Uhr, bemerkten Zeugen zwei hochmotorisierte Fahrzeuge an einer Ampel der Trierer Straße in Höhe der Autobahn. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, beschleunigten beide Fahrzeuge mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn in Richtung Brand. Einer der beiden Fahrzeugführer konnte durch eine Streife angehalten und kontrolliert werden. Der Pkw und der Führerschein des 44-jährigen Mannes wurden beschlagnahmt. Zudem erfolgte die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens. (sb)

