Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kellerraum

Kleve (ots)

In der Zeit von Donnerstag (14.10.2021), 18:00 Uhr - Freitag (15.10.2021), 20:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in Kleve an der Hafenstraße ein. Es wurden u.a. handwerkliche Geräte aus dem Keller entwendet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell