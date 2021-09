Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. Fulda

Entgegenkommender Lkw übersehen

Großenlüder - Am Samstag (18.09.), gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 43-jährige KIA-Fahrerin die B 254 aus Richtung Lauterbach kommend in Richtung Großenlüder. In Höhe der Lauterbacher Straße wollte sie im Einmündungsbereich links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Lkw eines 48-Jährigen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der Pkw-Fahrerin konnte noch zu einem nahegelegenen Parkplatz gefahren werden und musste von dort abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zum Unfallhergang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter Tel.: 0661/105-2300 zu melden.

Polizeistation Fulda

2. Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg- Zur Unfallzeit am Montag (20.09.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Rotenburger mit seinem Renault die Straße "Hinter der Landwehr" und wollte nach links auf die vorfahrtsberechtigte Dickenrücker Straße einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 25-jährigen Pedelec-Fahrer aus Hamburg, der die Dickenrücker Straße auf einer leichten Gefällstrecke stadteinwärts befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der 25-jährige Fahrer wurde leichtverletzt. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

3. Vogelsbergkreis

Gegen geparktes Auto gestoßen und geflüchtet

Schlitz - Am Donnerstag (16.09.) parkte um 20.30 Uhr ein Fahrer seinen VW Golf auf dem Parkstreifen gegenüber der Hainbuche. Als er am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war der linke Spiegel beschädigt. Ersten Ermittlungen zu folge könnten die Beschädigungen von einem vorbeifahrenden Fahrzeugteilnehmer verursacht worden sein. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich von dem Unfallort, ohne seiner Pflicht, sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, nachzukommen. Hinweise zu dem Verursacher erbittet der Polizeiposten Schlitz unter der 06642/60999-0, die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter polizei.hessen.de.

Vorfahrt übersehen

Grebenhain - Am Samstag (18.09.) befuhr gegen 14.15 Uhr eine Fabia-Skoda-Fahrerin die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße. Eine Suzuki-Swift-Fahrerin wollte aus der Ludwigstraße nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt, so dass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro.

Auf Fahrzeug aufgefahren

Lauterbach-Reuters - Am Samstag (18.09.) fuhr gegen 13.15 Uhr eine VW-Fox-Fahrerin vom Parkplatz auf die Bundesstraße 254 auf. Während der Beschleunigung erkannte der nachfolgende Opel-Astra-Fahrer den Fox zu spät und fuhr auf diesen auf. Beide Fahrzeugteilnehmer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Geparkter Anhänger beschädigt

Kirtorf - Am Samstag (18.09.), zwischen 00.30 Uhr und 7.00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Anhänger zwischen Arnshain und Ober-Gleen. Der bisher unbekannte Unfallverursacher befuhr den Forstwirtschaftsweg aus Arnshain kommend in Richtung Ober-Gleen. In Höhe des Flurstücks "Pfaffenberg" kam er vom Weg ab und fuhr auf den, vor einer Jagdhütte abgestellten, Anhänger auf. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

