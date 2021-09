Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schweißgerät gestohlen - Geldbörsen aus Einkaufswagen geklaut

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schweißgerät gestohlen

Philippsthal - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (15.09.) und Montag (20.09.) durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße "An der Flutbrücke". Die Unbekannten entwendeten aus dem Inneren ein Schweißgerät im Wert von circa 100 Euro. Die Täter flüchteten und hinterließen Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörsen aus Einkaufswagen geklaut

Bad Hersfeld - Eine 80-jährige Frau war am Montagmorgen (20.09.), zwischen 9.30 und 10 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Homberger Straße einkaufen. Sie stellte ihre Tasche in den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment stahlen unbekannte Täter die Geldbörse samt Bargeld und diversen Ausweisdokumenten im Wert von rund 70 Euro aus der Tasche.

Ebenfalls am Montagmorgen, zwischen 10.30 und 11 Uhr, ging eine 61-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Hersfelder Straße in Niederaula einkaufen. Auch hier stahlen unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel samt Bargeld und Dokumenten aus der Handtausche, die im Einkaufswagen stand. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 60 Euro.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co. dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell