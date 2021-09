Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kleinkraftrad gestohlen - Wahlplakate beschädigt - Einbruch in Firmengebäude

Fulda (ots)

Kleinkraftrad gestohlen

Tann / Hundsbach - Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Freitag (17.09.) in der Straße "Hundsbach" Zutritt zu einer Scheune und stahlen ein grünes Kleinkraftrad der Marke Simson. Das Zweirad hatte einen Wert von 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wahlplakate beschädigt

Fulda - Am Samstagmorgen (18.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte mehrere Wahlplakate, die an einer Laterne befestigt waren, beschädigt hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Fulda/Kohlhaus - Zwischen Freitagabend (17.09.) und Samstagmittag (18.09.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Christian-Wirth-Straße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld sowie Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell