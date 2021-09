Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt

Vogelsbergkreis

Lauterbach - Den blauen VW T-Cross eines 47-jährigen Mannes aus Lauterbach beschädigten unbekannte Täter zwischen Samstagabend (18.09.) und Sonntagmorgen (19.09.). Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Langgasse geparkt und wurde mit einem unbekanntem Gegenstand auf der Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

