Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrer kollidiert mit Pkw - Erstmeldung

Ebersburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, auf der Landesstraße 3258 in Höhe des Weikardshofes. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw befuhr die Landstraße von Ebersburg-Ried in Richtung Ebersburg-Weyhers. In Höhe des Weikardshofes fuhr ein Radfahrerin aus einem Feldweg auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Der Radfahrerin erlitt dabei schwere, lebensbedrohliche Verletzungen. Der Pkw-Fahrer musste aufgrund eines Schocks ebenfalls ärztlich versorgt werden. Die Landstraße ist derzeit voll gesperrt. Hubschrauber und Rettungswagen sind im Einsatz. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell