POL-OH: Reizgas ins Gesicht gesprüht +++ Diebstahl aus Kraftfahrzeug +++ Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus +++ Diebstahl in Verkaufsraum

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Reizgas ins Gesicht gesprüht

Bad Hersfeld - Ein unbekannter Täter sprühte aus bislang ungeklärten Gründen einem 35-Jährigen aus Bad Hersfeld in einem Treppenaufgang in der Max-Becker-Straße am Donnerstag (16.09.), gegen 23.30 Uhr, Reizgas ins Gesicht. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 35-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: dunkelhäutiger Teint, komplett weiß gekleidet.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Neuenstein - Aus dem grünen VW Caddy eines 62-Jährigen stahlen unbekannte Täter am Donnerstag (16.09.), zwischen 5.30 Uhr und 7.30 Uhr, Bargeld und ein Samsung Galaxy Note 9. Das Diebesgut hat einen Wert von 400 Euro. Der Pkw stand auf dem Hof eines Landwirtschaftsbetriebes in der Ahornstraße.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus

Bad Hersfeld - In ein Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße brachen unbekannte Täter am Donnerstag (16.09.), zwischen 6.30 Uhr und 17.30 Uhr, ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie über den Garten in das Gebäude und durchsuchten sämtliche Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.

Diebstahl in Verkaufsraum

Bebra - Ein unbekannter Täter betrat am Donnerstag (16.09.), gegen 18.20 Uhr, den Verkaufsraum eines Geschäfts in der Nürnberger Straße. Dort nutzte er die kurze Abwesenheit einer 64-Jährigen und stahl eine Geldtasche auf der Rückseite der Kasse. Der unbekannte Täter floh mit Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

