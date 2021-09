Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. Fulda

Unfall mit Leichtkrafträdern

Hünfeld - Am Freitagmorgen (17.09.), gegen 7:50 Uhr, befuhren hintereinander drei Leichtkrafträder die Rasdorfer Straße stadteinwärts. In Höhe der Stallbergstraße bremste die vorausfahrende und direkt nachfolgende Fahrzeugführerin verkehrsbedingt an der Ampelanlage ab. Die letzte Kradfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich nach links aus. Hierbei streifte sie das vorausfahrende Fahrzeug, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die verletzte 17-Jährige aus der Gemeinde Eiterfeld wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Polizeistation Hünfeld

2. Vogelsbergkreis

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz - Am Mittwoch (15.09.), gegen 12 Uhr, befuhr eine 39-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Combo die Otto-Zinßer-Straße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 16 verlor sie die Kontrolle über ihren Opel, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige Verkehrsinsel. Dabei beschädigte sie ein darauf befindliches Verkehrszeichen sowie die Bepflanzung der Verkehrsinsel. Bei dem Unfall blieb die Fahrerin unverletzt. Mit Fahrrad gestürzt

Lauterbach - Am Donnerstag (16.09.), gegen 7:15 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher die Straße "Am Kalkofen" in Richtung der Straße "Hinter der Burg". In Höhe der Hausnummer 8 verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sich der 14-Jährige leicht. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell