Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Mountainbikes

Morbach (ots)

Am Donnerstag, den 28. Januar 2021, entwendete gegen 15:30 Uhr ein bisher unbekannter Täter ein Fahrrad aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses im Friedhofsweg in Morbach. Der Täter wurde durch den Besitzer des Fahrrads gestört, konnte allerdings in unbekannte Richtung mit dem Fahrrad flüchten. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silberfarbenes Mountainbike der Marke "Haibike". Den Rahmen ziert in schwarzer Schrift der Markenname "Haibike". Der Täter wurde als männliche Person im Alter zwischen 20-30 Jahre beschrieben. Er sei von schmaler Statur und habe einen Schnurrbart und schwarze Haare. Die Person habe eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat dienen, nimmt die Polizeiinspektion Morbach unter der 06533/93740 entgegen.

