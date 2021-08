Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 10.08.21

Goslar (ots)

Einfacher Diebstahl aus einer Gartenlaube - Schaden ca. 600,- Euro

Unbekannte _Täter drangen im Zeitraum vom 08.08.21,20.00h - 09.08.21, 09.00h in eine unverschlossene Gartenlaube in der Hochstraße in Seesen ein. Dort entwendeten sie einen Mini-Tower und einen Panasonic-Verstärker im Gesamtwert von 600,- Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Bei evtl. Hinweisen wenden sie sich bitte an das PK Seesen (T. 9440).

Ladendiebstahl geringwertiger Sachen - Schaden 1,99,- Euro

Ein 41jähriger polnischer Mann wurde von einem Zeugen am 07.08.21, 17.10 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in Rhüden, Katelnburgstraße, dabei beobachtet, wie er eine Packung Stecknadeln im Wert von 1,99,- Euro in seine Hosentasche steckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen. Der Zeuge hielt den Mann an. Dieser verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten wurden die Personalien festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung an Fahrrad - Schaden ca. 300,- Euro

Ein 21jähriger Mann aus Hildesheim verlieh sein Mountain-Bike an seine 19jährige Lebensgefährtin aus Seesen. Diese stellte das Fahrrad in einem Fahrradunterstand in der Zeit vom 08.08.21, 20.15h - 09.08.21, 05.30h in Seesen in der Lautenthaler Straße gesichert ab. Bislang unbekannte Täter beschädigten diverse Fahrradteile. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro,- Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (T.: 0440).

Sonstige räuberische Erpressung

Ein offensichtlich deutlich alkoholisierter 31jähriger Mann aus Seesen versuchte am 09.08.21, gegen 20.45h vor der Dienststelle der hiesigen Polizei 2 junge Männer aus Seesen (14 und 19 Jahre) mit verbalen Drohungen zur Herausgabe von Bargeld zu veranlassen. Dabei schlug er mit einer mitgeführten Tasche in Richtung der Männer. Diese konnten den Schlägen ausweichen und flüchteten in das Polizeidienstgebäude. Bei der anschließenden Festnahme beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann wurde ins Polizeigewahrsam nach Goslar verbracht. Dort bespuckte er eine Polizeibeamtin. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst Ein Strafverfahren gegen 31jährigen Mann wurde eingeleitet.

Wildunfall - Schaden ca. 500,- Euro

Ein 43jähriger Mann aus Langelsheim befuhr am 09.08.21, gegen 09.30 Uhr, mit seinem Pkw die B 82 aus Richtung Langelsheim kommend in Richtung Rhüden. In Höhe von Hahausen querte ein Waschbär die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Der Waschbär flüchtete anschließend vom Ort. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

i.A.

Knackstedt, POK

