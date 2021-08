Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.08.2021

Goslar (ots)

Seesen

In dem Zeitraum vom 07.08.21 20:00 Uhr bis 08.08.21 08:30 Uhr befuhr ein zur Zeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem zur Zeit unbekanntem Fahrzeug die Wilhelm-Busch-Straße in Rhüden. Vermutlich beim Abbiegen in die Alte Mühlenstraße rammte das Fahrzeug ein dort befindliches Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Am 08.08.21 meldet ein Zeuge der Polizei Seesen, das Unbekannte wiederholt in das ehemalige Krankenhausgebäude in der Lautenthaler Straße eindrangen und im Inneren Türen und Einrichtungsgegenstände beschädigten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell