Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Samstag, 07.08.21, 12:00 Uhr - Sonntag 08.08.20, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfall auf der L500 zwischen Ostlutter und Ostharingen

Am Samstag, gegen 22:18 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die L500 aus Richtung Ostlutter in Richtung Ostharingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte bei der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Fahrzeugführer musste durch die FFW aus seinem PKW befreit werden und wurde anschließend zwecks weiterer Behandlung den Asklepios Harzkliniken zugeführt.

Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 07.08.2021, 23:30Uhr, und dem 08.08.2021, 00:56 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Stargarder Straße ein unabgeschlossenes Fahrrad von einer Terrasse. Es handelt sich um ein Tiefeinsteiger-Fahrrad der Firma Kettler.

Sollte jemand sachdienliche Hinweise geben können, bitte unter 05321/339 0 angeben.

Ladendiebstahl

Der Polizei Goslar wurde am 07.08.2021, um 10:14 Uhr, ein Ladendiebstahl aus einem Bekleidungsgeschäft am Fliegerhorst gemeldet. Die weibliche Beschuldigte solle sich fußläufig mit zwei männlichen Personen vom Tatort entfernt haben. Durch die eingesetzten Beamten konnte im Nahbereich eine Gruppe von drei Personen angetroffen werden auf welche die Personenbeschreibung zutraf. In ihren mitgeführten Sachen konnte das Diebesgut aufgefunden werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 07.08.2021, gegen 15:48 Uhr, an der Riechenberger Spange. Der Verursacher befuhr die Bundesstraße 6 aus Richtung Goslar kommend. An der Lichtzeichenanlage, Riechenberger Spange, bog er vermutlich trotz Rotlicht auf die B82 in Richtung Langelsheim ab. Während des Abbiegevorganges übersieht er einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten PKW. Dieser ist mit vier Personen besetzt. Zwischen den beiden PKW kommt es zum Zusammenstoß. In Folge dessen müssen vier Personen zur weiteren medizinischen Behandlung dem Krankenhaus Goslar zugeführt werden.

i.A. Y. Stutzinger, PK, PI Goslar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell