Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar von Freitag, 06.08.2021, 09 Uhr, bis Samstag, 07.08.2021, 12 Uhr

Goslar (ots)

Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Freitagnachmittag wurde durch die Polizei Goslar eine 34-jährige Fahrzeugführerin im OT Oker kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Polizeidienstgebäude musste sie sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Zum Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde ihr die Weiterfahrt bis zum vollständigen Abbau der Drogenwirkstoffe untersagt und der PKW-Schlüssel sichergestellt.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Freitagabend wurde durch eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Goslar im Bereich Astfelder Straße ein PKW kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die 21-jährige Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen sie wurde eingeleitet.

In Brand setzen zweier Kommunalwahlplakate

Bislang unbekannte Täter setzten im Bereich des Nonnenweges zwei Kommunalwahlplakate in Brand. Die durch das Feuer heruntergefallenen Plakate konnten durch einen aufmerksamen Passanten gelöscht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden diesbezüglich aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, um 09:28 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Salzgitter, im Bereich der Abfahrt Jürgenohl, zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugenangaben zufolge befuhr ein weißer PKW (Limousine) die Abfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit. Aufgrund dessen kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und gegen die Schutzplanke. Der PKW und die Schutzplanke wurden dabei nicht unerheblich beschädigt. Im Anschluss setzte der PKW seine Fahrt zur Marienburger Straße, und dort in unbekannte Richtung fort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 05321-3390 zu melden.

