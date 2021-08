Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 06.08.21

Goslar (ots)

GS- Hahnenklee - Brand in Ferienwohnanlage

Am 05.08.21, gegen 17.10 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im "Sauna-/Wellnessbereich" der Ferienwohnanlage "Vier Jahreszeiten" in der Parkstr. in Goslar-Hahnenklee gerufen.

Durch die ersten eintreffenden Kräfte wurde bestätigt, dass es im Bereich eines Kabelschachtes brannte und eine starke Rauchentwicklung bestand. Daraufhin wurde vorsorglich "MANF" (Massenanfall von Verletzten) ausgelöst.

Rund 120 Rettungskräfte aus den Landkreisen Goslar und Northeim sowie über 100 Feuerwehrkamerad*innen aus den umliegenden Freiwilligen Feuerwehren wurden daraufhin alarmiert.

In der Folge wurden rund 140 Personen aus der Anlage evakuiert, wobei sich herausstellte, dass glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen war. Drei Personen wurden vorsorglich vor Ort untersucht.

Auch die fünf Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Sauna der Anlage aufgehalten haben sollen, blieben unverletzt.

Das Feuer war gegen 18.05 Uhr gelöscht. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt.

Die Schadenshöhe kann zur Zeit nicht beziffert werden. Das für die Sachbearbeitung zuständige 1. Fachkommissariat des zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Über das Ergebnis wird nachberichtet.

GS-Oker - Mit ca. 4,6 Promille am Steuer

Eine 49- jährige Goslarerin fuhr am 05.08.21, kurz nach 15 Uhr, mit ihrem PKW VW Golf, in Goslar-Oker, Bahnhofstr. rückwärts gegen die Hauswand eines Lebensmittelgeschäftes. Zuvor hatte sie mehrfach vergeblich versucht, das Fahrzeug rückwärts von der gegenüberliegenden Straße Wehrdamm aus auf die Bahnhofstr. auszuparken. Letztlich verlor sie bei den Rangierversuchen derart die Kontrolle über den PKW, dass sie gegen die Hauswand geriet.

Da die Fahrzeugführerin deutlich benommen schien, wurde vorsorglich auch ein Rettungswagen angefordert.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich letztlich eine deutliche Alkoholbeeinflussung als zumindest mitverantwortlich für die Benommenheit dar. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 4,61 Promille. Die Frau wurde daher zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht, wo sie auch vorsorglich verblieb. Dort wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

An Fahrzeug und Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 EUR. Der PKW der 49-Jährigen wurde zur Eigentumssicherung abgeschleppt.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

- Lüdke, KHK -

