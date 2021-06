Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Pkw fängt Feuer

Unverletzt überstanden zwei Fahrzeuginsassen einen Unfall am Montag bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 4 Uhr fuhr ein 58-Jähriger auf der Autobahn. Zwischen den Ausfahrten Giengen/Herbrechtingen und Niederstotzingen kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der VW fing Feuer und brannte vollständig aus. Der Autofahrer und seine Mitfahrerin brachten sich selbst in Sicherheit. Der Mann und die 56-Jährige kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Löscharbeiten und der Bergung des Fahrzeugs war die A7 teilweise gesperrt. Ein Abschlepper nahm später das Fahrzeug mit. Den Sachschaden an dem Pkw schätzt die Polizei auf ungefähr 8.000 Euro.

