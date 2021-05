POL-ME: Brand in Mehrfamilienhaus - die Polizei ermittelt - Velbert - 2105072

Polizei Mettmann

Nach dem Brand von zwei Müllsäcken in den Fluren eines Mehrfamilienhauses an der Von-Humbold-Straße in Velbert-Birth, in der Nacht zu Montag (17. Mai 2021), ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 01:50 Uhr wurde ein Bewohner in der 6. Etage eines Mehrfamilienhauses der Von-Humbold-Straße 30 in Velbert-Birth von einem lauten Knall geweckt. Vor seiner Wohnungstür entdeckte er eine starke Rauchentwicklung sowie eine offene Stichflamme, welche sich in einem dort abgelegten Müllsack gebildet hatte.

Der Wohnungsinhaber rief um Hilfe, so dass weitere Bewohner des Hauses auf den Brand aufmerksam wurden. Mittels eines Feuerlöschers konnte der Brand vor der Wohnungstür schnell gelöscht werden, so dass lediglich nur ein geringer Sachschaden entstand.

Während der Löscharbeiten entdeckten die privaten Brandhelfer noch vor Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr in der 7. Etage des Hauses einen weiteren brennenden Müllsack. Glücklicherweise konnte auch dieser Brandherd so schnell gelöscht werden, dass auch hier nur ein geringer Sachschaden entstand.

Die zeitnah eingetroffenen Beamten der Feuerwehr Velbert führten eine abschließende Brandschau in dem gesamten Gebäude durch, bei dem keine weiteren Brandherde mehr gefunden wurden. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses verblieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Brandortbegehung in ihren Wohnungen verbleiben.

Der durch die Rußablagerungen an den zwei Wohnungstüren entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen sowie zu möglichen Tatverdächtigen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

