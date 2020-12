Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Gartenlauben aufgebrochen

WeselWesel (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 05.12.2020 bis zum 13.12.2020 mindestens sieben Gartenlauben in Kleingartenanlagen an der Fischertorstraße, der Rheinpromenade und an der Straße Am Lippeglacis auf. Sie erbeuteten zum Teil Gartengeräte und -zubehör.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070, entgegen.

