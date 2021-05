Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf 26-Jährigen - die Polizei ermittelt - Velbert - 2105071

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es in einer Wohnung an der Heiligenhauser Straße in Velbert zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 26-jährigen Wohnungsinhabers. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 05:25 Uhr drangen zwei bisher unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung eines 26-jährigen Velberters an der Heiligenhauser Straße 44 in Velbert-Mitte ein. Mittels Pfefferspray verletzten sie den jungen Mann und beschädigten Gegenstände in dessen Wohnung. Nach eigenen Angaben bedrohten sie ihn des Weiteren mit einem Messer, entwendeten jedoch keinerlei Wertgegenstände.

Nachdem der 26-Jährige vor den Angreifern aus seiner Wohnung fliehen konnte, informierte er die Polizei. Als die Beamten an der Wohnanschrift des Geschädigten eintrafen, hatten die Tatverdächtigen bereits in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Raubdeliktes ein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen, zur Identität der Angreifer oder deren Fluchtmittel oder -richtung tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

