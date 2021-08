Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige nach Streitigkeiten in Vienenburg:

Am Dienstag, den 03. August 2021, gegen 10.00 Uhr, wurde die Polizei nach Vienenburg in einen Supermarkt an der Goslarer Straße gerufen, weil zwei Kunden beim Einkaufen in Streit geraten sind. In der Gemüseabteilung des Marktes soll dabei nach Angaben der Beteiligten und Zeugen ein 38jähriger Mann seinem 44jährigen Kontrahenten mit der Faust einen Schlag ins Gesicht gegeben haben. Das Opfer setzte sich daraufhin mit einem Wurf einer griffbereiten Melone zur Wehr -verfehlte sein Ziel allerdings. Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

