Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Bergstraße/Radfahrer hat rund zwei Promille intus

Coesfeld (ots)

Weil ein 45-jähriger Radfahrer aus Nordkirchen am Donnerstag (03.06.21) ein Stoppschild an der Bergstraße missachtete, hielten Polizisten ihn gegen 19.10 Uhr an. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von rund zwei Promille an. Der Nordkirchener erhielt eine Gratisfahrt im Streifenwagen zur Wache, wo eine Ärztin ihm eine Blutprobe entnahm. Auf den 45-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

