Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Loburger Straße 35, Baum durch Feuer leicht beschädigt, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht vom 02. auf den 03.06.2021 wurde an der Anschrift Loburger Straße 35 in Coesfeld ein Baum, welcher vor dem Haus steht, durch einen kleinen Brandherd angesengt. Eine Gefahr für das angrenzende Mehrfamilienhaus bestand nicht. Am Baum entstand geringer Sachschaden. Anwohner hatten in der Nacht einen lauten Knall, möglicherweise durch einen Böller, vor dem Haus vernommen und die Beschädigung am Morgen festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

