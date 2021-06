Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, B58, Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung, drei Pkw beteiligt, vier Personen schwer verletzten

Coesfeld (ots)

Am 03.06.2021, gegen 08:05 Uhr, befuhr ein 22 jähriger Mann aus Münster die B58, aus Richtung BAB 1 kommend, in Fahrtrichtung Ascheberg. Aus bisher unbekanntem Grund geriet der 22 jährige Mann mit seinem Pkw auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Pkw einer 49 jährigen Frau aus Ascheberg, die die B58 in Fahrtrichtung BAB 1 befuhr. Durch die Wucht des Zusammenpralls drehte sich der Pkw der 49 jährigen Fahrzeugführerin mehrfach und ein weiterer Pkw, besetzt mit einem 53 jährigen Mann und seiner 52 Ehefrau aus Lüdinghausen, kollidierte mit dem Fahrzeug der Frau aus Ascheberg. Durch den Zusammenstoß wurden alle vier Verkehrsteilnehmer schwer verletzt und mit eingesetzten Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Bei dem 22 jährigen Mann aus Münster verlief ein durchgeführter Alkoholtest positiv, bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B58 zwischen Ascheberg und der BAB 1 komplett gesperrt.

