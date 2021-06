Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sommerkamp, Sachbeschädigung durch Graffiti, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte/r Täter besprühte/n in der Nacht vom 02. auf den 03.06.2021, in der Straße Sommerkamp in Coesfeld, eine Garagenwand und Begrenzungssteine aus Beton mit Farbe. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell