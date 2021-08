Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 02.08.2021 bis 05.08.2021

Goslar (ots)

Spielzeug vom Kindergarten entwendet.

Braunlage. Bisher unbekannte Täter haben am Wochenende, vom Freitag, 30.07.2021 bis zum Montag früh, den 02.08.2021 die Kindertagesstätte Bodezwerge in Braunlage aufgesucht. Hier wurde zunächst der Grundstückszaun überklettert und der Spielplatz, der an den Durchgang zur Marktstraße an der alten Feuerwehrwache angrenzt, betreten. Hier wurde aus einer großen Holztruhe ein grünes Kinderlaufrad im Wert von ca. 40,- Euro entwendet. Weiterhin wurde ein Spielzeug-Lkw beschädigt.

Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. T. Pauls, POK

