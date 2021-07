Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Taschendiebe in Einkaufsmärkten

Neuwied (ots)

Im Bereich Neuwied und in angrenzenden Orten sind vermehrt Taschendiebe in Einkaufsmärkten unterwegs. Sie stehlen bevorzugt älteren Mitmenschen ihre Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgestellten Handtasche oder aus Taschen, die am Körper getragen werden.

Achten Sie bei Ihrem Einkauf immer auf Ihre Geldbörse und lassen Sie sie nicht offen in einer Tasche liegen. Stellen Sie auch sicher, dass sich die PIN zu Ihrer EC-Karte nicht in Ihrer Geldbörse befinde, egal in welcher Weise. Noch bevor Sie die Karte nach einem Diebstahl gesperrt haben, werden die Täter bereits Geld von Ihrem Konto gebucht haben, wenn sie die PIN vorfinden.

Die Polizei bittet darum, Beobachtungen in diesem Zusammenhang mitzuteilen.

