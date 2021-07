Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallverursacherin bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Rengsdorf (ots)

Am Mittwochmorgen kam es im Einmündungsbereich der Andreestraße / Waldstraße in Rengsdorf zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete eine PKW Fahrerin die Vorfahrt einer von rechts kommenden PKW Fahrerin. Es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Hierbei erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 10.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell