POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 07.08.2021

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Freitagnachmittag wurde in der Okerstrasse in Vienenburg der linke Außenspiegel eines schwarzen VW T-Roc beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel und beschädigte diesen. Aufgrund eines aufgefundenen Spiegelglases könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Pkw Renault gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Vienenburg unter der Rufnummer 05324/787490 oder die Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911110.

