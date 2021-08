Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen am 07.08.2021

Seesen

Am 06.08.2021 gegen 20:45 Uhr kam es in der Bockenemer Straße in Seesen, an der `Radstätte Seesen` zu einer Sachbeschädigung durch ein 11jähriges Kind. Das Kind warf mit einem Stein die Glasaushangfläche der Stadt Seesen ein. Die ca. 2m x 2m große Glasscheibe wurde völlig zerstört. Ein Zeuge reagierte nach dem Knall sofort und konnte die Kinder, die sich im Bereich der Radstätte aufhielten, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei der Befragung zeigte sich ein Kind geständig.

Seesen

Am 06.08.2021 gegen 21:58 Uhr meldet ein Zeuge telefonisch der Polizei Seesen eine Sachbeschädigung in der Gänsepforte durch eine ihm bekannte weibliche Person vor seinem Wohnhaus. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die weibl. Person bereits vom Tatort entfernt. Der Zeuge gab weitere Informationen bzgl. einer möglichen Trunkenheitsfahrt dieser Person, da diese mit dem eigenen PKW vor Ort war und einen alkoholisierten Eindruck machte. Bei einer anschließenden Überprüfung konnte die Verursacherin an der Wohnanschrift angetroffen werden. Eine Alkoholisierung konnte mittels mobilem Alkomaten bestätigt werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Seesen

Am 06.08.2021 wurde durch einen Zeugen eine illegale Müllablagerung im Bereich der B 243 Bornhausen in Richtung Rhüden gemeldet. Unbekannte hatten dort illegal Hausmüll entsorgt. Mögliche Beobachtungen/Hinweise an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

Seesen

Durch einen Hinweisgeber wird am 06.08.2021 gegen 00:00 Uhr ein polnische PKW in der Straße `Unter den Linden` gemeldet, welcher seit mehreren Tagen in bestimmten Abständen die Nachbarschaft lautstark durch das Ertönen der Alarmanlage belästigt. Der Halter konnte nicht erreicht werden. Dieser befindet sich laut Nachbarn im Urlaub. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und bei einem örtlichen Abschleppunternehmen untergestellt. Im Rahmen dieses Sachverhaltes wird durch die Beamten weiter festgestellt, dass das am PKW befindliche poln. Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehört. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Seesen

Am 07.08.2021 gegen 00:50 Uhr meldet eine Zeugin fernmündlich über Notruf einen Verkehrsunfall auf der B 243 Ortseingang Bornhausen. In der dortigen Linkskurve sei ein PKW von der Fahrbahn nach rechts abgekommen und hätte die Leitplanke touchiert. Der PKW habe jedoch seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die eingesetzten Beamten nahmen den Verkehrsunfall auf und begaben sich anschließend zur Halteranschrift des verunfallten PKW. Hier wurde der defekte PKW festgestellt. Der Halter, sowie der Fahrzeugführer konnte jedoch nicht angetroffen werden. Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet.

