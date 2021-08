Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Aktuelle Pressemeldung der PI Leer/Emden für den 07.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Bedrohungslage durch männliche Person

Am Samstag kam es gegen 11:00 Uhr in der Ulrichstraße in Leer zu einer Bedrohungslage. Ein 44-jähriger Mann aus Leer verbarrikadierte sich in einer Wohnung, um den polizeilichen Maßnahmen nach einer begangenen Körperverletzung zu entgehen. Da er sich zudem mit einer Axt und Messern bewaffnet hatte und bei Eindringen in die Wohnung mit einer Explosion drohte, wurden die anderen Bewohner der Wohnungen des Mehrparteienhauses durch die Einsatzkräfte evakuiert und das Gebäude abgeriegelt. Das durch die Polizei zur Unterstützung angeforderte Sondereinsatzkommando wurde nicht mehr benötigt, da der Mann sich schließlich gegen 14:45 Uhr freiwillig und ohne Waffen aus dem Gebäude begab und sich widerstandslos festnehmen ließ. Der Mann als auch die eingesetzten Einsatzkräfte blieben unverletzt.

