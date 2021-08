Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Unklare Eigentumsverhältnisse von zwei Fahrrädern ++ Ladendiebstahl einer Frikadelle ++ Diebstahl zweier Pedelecs ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallflucht auf der Papenburger Straße ++ Verkehrsunfall im Patersweg ++ Diebstahl eines Fahrradsattels ++

Leer - Unklare Eigentumsverhältnisse von zwei Fahrrädern

Am 05.08.2021, gegen 17:50 Uhr, wurden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zwei Fahrräder festgestellt, deren Eigentumsverhältnisse unklar blieben. Ein 28-jähriger und ein 35-jähriger Fahrradfahrer befuhren die Reimersstraße in Fahrtrichtung Wessel-Onken-Weg. Sie führten jeweils zwei Fahrräder mit sich, eines befuhren sie und das andere schoben sie während der Fahrt neben sich her. Als sich die Polizei zu erkennen gab, fuhren sie schneller und bogen in den Ostermeedlandsweg ein. Dort konnten sie schließlich angehalten werden. Auf Nachfrage gaben sie an, unverschlossene Fahrräder gefunden zu haben. Aus Schutz vor einem möglichen Diebstahl hätten die beiden diese an sich genommen, um sie bei der Polizei abzugeben. Bei sich trugen die Fahrradfahrer diverse Werkzeuge, u.a. eine Kneifzange, welche auf einen Diebstahl hinweisen. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Ladendiebstahl einer Frikadelle

Am 05.08.2021, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich ein Ladendiebstahl in der Ringstraße in Leer. Ein 34-jähriger Mann bestellte eine Frikadelle am Imbissstand eines Verbrauchermarktes. Als er die Frikadelle erhielt, verzehrte er sie. Schließlich passierte er den Kassenbereich ohne sie zu bezahlen. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Rhauderfehn - Diebstahl zweier Pedelecs

Am 05.08.2021, gegen 0:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl zweier Pedelecs im Plümers Kamp in Rhauderfehn. Unbekannte Täter entwendeten zwei abgeschlossene Pedelecs aus einem Carport eines Wohnhauses und flüchteten in eine unbekannte Richtung. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Moormerland - Trunkenheit im Verkehr

Am 06.08.2021, gegen 1:45 Uhr, wurde eine Trunkenheitsfahrt in Moormerland festgestellt. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel ein 34-jähriger Fahrzeugfahrer auf, der die Westerwieke in Richtung Warsingsfehn befuhr. Auffällig war hierbei, dass sein Fahrzeug in erheblichen Schlangenlinien fuhr. Auf der Haselnußstraße konnte er angehalten werden. Aufgrund seiner Ausfallerscheinungen im Verhalten bestand der Verdacht auf eine Alkoholisierung. Die Vermutung bestätigte ein freiwilliger Atemalkoholtest mit einer Atemalkoholkonzentration von 2,48 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und sein Pkw-Schlüssel sowie seine Fahrerlaubnis sichergestellt.

Westoverledingen - Verkehrsunfallflucht auf der Papenburger Straße

Am 05.08.2021, zwischen 14:00 Uhr und 14:20 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Papenburger Straße in Westoverledingen. Eine 54-jährige Frau parkte einen schwarzen Ford Focus ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Nähe eines Verbrauchermarktes ab. In ihrer Abwesenheit beschädigte ein unbekannter Täter vermutlich beim Ein- oder Ausparken ihren Pkw und entfernte sich danach vom Unfallort. Es entstanden Kratzer und Dellen am vorderen linken Kotflügel. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, die Polizei in Westoverledingen zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall im Patersweg

Am 05.08.2021, gegen 22:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Patersweg in Rhauderfehn. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B438 aus Richtung Rhauderfehn und bog anschließend nach links in den Patersweg ein. Dabei kam er nach der Linkskurve alleinbeteiligt aufgrund unangepasster Fahrgeschwindigkeit auf einer nassen Fahrbahn ins Schleudern. Er verunfallte unverletzt über eine rechtsseitige Berme in einen Graben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,66 Promille nach. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und seine Fahrerlaubnis sichergestellt.

Rhauderfehn - Diebstahl eines Fahrradsattels

Am 05.08.2021, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Fahrradsattels in der Rhauderwieke. Ein 49-jähriger Mann stellte sein Fahrrad in der Nähe eines Fitnessstudios ab. In seiner Abwesenheit wurde der Fahrradsattel entwendet. Kurze Zeit später bemerkte der 49-Jährige einen Mann, der sich verdächtig verhielt und weitere Fahrräder anschaute. Auf Ansprache reagierte der Mann nicht und warf kurze Zeit später einen Fahrradsattel in ein Gebüsch, den er zuvor in einer Fahrradtasche mitführte. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der 38-Jährige kontrolliert werden. Der entwendete Fahrradsattel befand sich am Fahrrad des Mannes. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

