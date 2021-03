Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt in Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots)

Am Freitag, 19.03.2021 gg. 16:21 Uhr befand sich eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Linz am Rhein zum Tanken auf dem Tankstellengelände der Total-Tankstelle in Linz a. R. Beim Bezahlen im Verkaufsraum der Tankstelle fiel eine männliche Person mit Alkoholgeruch auf, welche kurz vorher mit einem Pkw vorgefahren war. Die Überprüfung des Atemalkohol ergab einen Wert von 0,93 Promille. Die Folge war eine Anzeige und die Untersagung der Weiterfahrt mit Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel. Es wird eine Geldbuße und ein Fahrverbot folgen.

