Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall Rheinbreitbach, Rolandsecker Weg

Rheinbreitbach (ots)

Ein 79jähriger Verkehrsteilnehmer, befuhr mit seinem Pkw am Freitag, 19.03.2021 gg. 10:25 Uhr den Rolandsecker Weg in Rheinbreitbach, als die 34jährige Unfallverursacherin rückwärts aus einer Einfahrt auf den Rolandsecker Weg fahren wollte. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell