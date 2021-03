Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnhausbrand in 57520 Grünebach

Grünebach (ots)

Am 20.03.2021, gegen 10:40 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle in Montabaur ein Wohnhausbrand in 57520 Grünebach, Talstraße, gemeldet. Nach ersten Informationen bei der Feuerwehr war eine Menschenrettung im Haus erforderlich. Nach ersten Recherchen durch die Polizei wurde in Erfahrung gebracht, dass in dem Haus drei Personen im Alter zwischen 76 Jahren und 82 Jahren leben. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei befanden sich alle Personen vor dem Haus. Brandursächlich dürfte nach ersten Ermittlungen Essen auf dem Küchenherd gewesen sein. Die 76-jährige Hausbesitzerin hatte das Essen vermutlich vergessen und dann versucht mit einer Decke zu löschen, was jedoch nicht gelang. Alle drei Personen kommen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 150.000 Euro. Das Haus ist zunächst nicht bewohnbar. Die Feuerwehren aus Betzdorf, Alsdorf und Grünebach sind noch mit Löscharbeiten am Objekt. Es wird anschließend eine Feuerwache gestellt. Die Ermittlungen zu der genauen Brandursache und den Verletzungen der Personen wird aufgenommen und durch die zuständige Kriminalinspektion Betzdorf weitergeführt.

