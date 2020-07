Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall - Fahrer montiert Kennzeichen ab und flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am frühen Sonntagmorgen (12.07., 07.15 Uhr) verunfallte ein bislang unbekannter Renault-Fahrer auf der Marienfelder Straße und flüchtete anschließend.

Der unbekannte Fahrer befuhr die Marienfelder Straße in Richtung Gütersloh und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr über den Seiten- und den Grünstreifen in den angrenzenden Straßengraben, wo er an einem Maschendrahtzaun schließlich zum Stehen kam. Im Anschluss montierte er die Kennzeichen des Renault Twingo ab und verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Trotz der fehlenden Kennzeichen konnte der Halter des Twingo ermittelt werden. Ob er das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt auch geführt hat, ist Teil der weiteren Ermittlungen.

Der Renault Twingo wurde abgeschleppt und beschlagnahmt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3500 EUR.

