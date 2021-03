Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Harbach bei Niederfischbach

57572 Harbach (ots)

In der Zeit vom 15.03.2021 bis zum 19.03.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Harbach, Im Oberdorf. Durch die 54-jährige Geschädigte wurde festgestellt, dass durch einen unbekannten Verursacher die Dachrinne an ihrer Scheune beschädigt und teilweise abgerissen wurde. Als Verursacher kommt auf Grund der Spurenlage nur ein LKW in Frage. Das abgerissene Teilstück der Dachrinne befand nicht mehr an der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260

