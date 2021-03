Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weyerbusch, Diebstahl von Kalksandsteinen

Weyerbusch (ots)

Am Freitagmorgen, 19.03.21, vermutlich gegen 11:00 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Herchener Straße in Weyerbusch eine größere Anzahl Kalksandsteine entwendet. Die Steine dürften mit einem LKW mit Kran abtransportiert worden sein. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0.

