Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Brand eines Stromverteilerkastens ++ Verkehrsunfall auf der Hauptstraße ++ Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße ++ Sachbeschädigung an einem Pkw ++

Uplengen - Brand eines Stromverteilerkastens

Am 05.08.2021, gegen 0:25 Uhr, wurde ein Brand eines Stromverteilerkastens in der Meinersfehner Straße in Uplengen festgestellt. Zeugen nahmen einen Knall wahr, als der Stromverteilerkasten Feuer fing. Durch einen hinzugerufenen Mitarbeiter eines Energieversorgers wurde ein vermutlich durch Blitzeinschlag länger bestehender Kabeldefekt festgestellt. Das entsprechende Kabel wurde abgeklemmt, sodass eine Gefahr ausgeschlossen werden konnte. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall auf der Hauptstraße

Am 04.08.2021, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Ostrhauderfehn. Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Hauptstraße aus Richtung Idafehn in Richtung Rhauderfehn. Gleichzeitig befuhr ein 51-jähriger mit seinem Motorrad den Kreisel im Bereich Sandkamp/Im Gewerbegebiet, um diesen an der Straße Im Gewerbegebiet wieder zu verlassen. Die Frau fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dabei touchierte sie das Motorrad, sodass der Mann stürzte und sich leicht verletzte. Der Mann begab sich selbstständig in medizinische Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße

Am 04.08.2021, zwischen 9:45 Uhr und 10:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße in Leer. Auf einem Parkplatz in der Nähe eines Verbrauchermarktes streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren einen Seat-Pkw. Dieser wurde am Radkasten vorne links beschädigt. Zudem konnte ein weißer Lackabrieb festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird im dreistelligen Bereich geschätzt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei Leer gebeten.

Holtland - Sachbeschädigung an einem Pkw

Am 04.08.2021, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw auf der Leeraner Straße in Holtland. An einer roten Verkehrsampel im Kreuzbereich Königstraße/Süderstraße stieg ein unbekannter Pkw-Fahrer aus und versuchte die Fahrertür des Fahrzeuges eines an der Ampel hinter ihm wartenden 60-jährigen Mannes zu öffnen. Da dies nicht gelang, schlug er gegen das Fahrerfenster und trat mehrfach gegen die Fahrertür. Daraufhin stieg er wieder in seinen Pkw und verließ den Tatort. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

