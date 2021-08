Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++ Ladendiebstahl in der Mühlenstraße ++ Diebstahl aus einem Pkw (2) ++ Verkehrsunfall auf der Kaapdelle ++ Verkehrsunfall auf der A31 ++

Leer - Ladendiebstahl in der Mühlenstraße

Am 02.08.21 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Juweliergeschäft in der Mühlenstraße in Leer. Ein 24-jähriger Mann entwendete von einer Ausstellungspuppe Schmuck mit einem Wert im dreistelligen Bereich und verließ fluchtartig das Geschäft. Ein 45-jähriger Passant beobachtete seine Flucht und nahm fußläufig die Verfolgung auf. Während der Flucht warf der Dieb den Schmuck weg. In einer Sackgasse konnte der Passant den 24-jährigen Beschuldigten schließlich stellen. Auch das Diebesgut wurde im Nachgang ausfindig gemacht und dem Juwelier ausgehändigt. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und bedankt sich ausdrücklich für das couragierte Verhalten des 45-Jährigen.

Emden - Diebstahl aus einem Pkw

Am 30.07.2021, zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl aus einem vermutlich unverschlossenen Pkw in der Dortmunder Straße in Emden. Ein 71-jähriger Mann stellte seinen schwarzen VW Touareg am Straßenrand in der Nähe des Kreuzbereichs zur Gelsenkirchener Straße ab. Unbekannte Täter entwendeten ein auf dem Beifahrersitz abgelegtes Mobiltelefon. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Diebstahl aus einem Pkw

Im Zeitraum vom 30.07.2021, 13:00 Uhr, bis zum 02.08.2021, 8:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw am Bahnhofsring in Leer. Ein 55-jähriger Mann stellte seinen Citroën-Pkw in einem Parkhaus am Bahnhofsring ab. In seiner Abwesenheit schlugen unbekannte Täter die Glasscheibe der Beifahrertür ein und entwendeten diverse Unterlagen. Der Schaden wird im dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Borkum - Verkehrsunfall auf der Kaapdelle

Am 02.08.2021, gegen 18:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Kaapdelle auf Borkum. Eine 67-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen befuhr mit ihrem Pedelec die Straße Kaapdelle in Richtung Giloweg. Ein 2-jähriges Kind kam ihr mit seinem Laufrad entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste die Frau und stürzte, als sie stand, mit dem Pedelec. Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer, weshalb sie sich in einem Krankenhaus behandeln ließ. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Moormerland - Verkehrsunfall auf der A31

Am 02.08.2021, gegen 23:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A31 in Moormerland. Ein 21-jähriger Mann aus Emden befuhr mit seinem Pkw Audi die A31 in Richtung Emden. Als er die Fahrbahn an der Ausfahrt Neermoor verlassen wollte, kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenverlauf von der Fahrbahn ab. Er fuhr geradeaus über das Sichtdreieck und kam an der rechtseitig verlaufenden Schutzplanke zum Stehen. Es entstand lediglich Sachschaden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell