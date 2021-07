Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für den 31.07.2021

Leer (ots)

++Brand einer Garage++Brand eines Doppelcarports++Pkw-Führer unter Btm-Einfluss++

Brand einer Garage

Ostrhauderfehn - Am Freitagvormittag kam es gegen 08:50 Uhr zu einem Brand einer Garage in der Zeppelinstraße, der in der Folge auf einen dahinterliegenden Schuppen übergegangen ist. Die Feuerwehren aus Holterfehn und Ostrhauderfehn konnten den Brand löschen. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist zurzeit unbekannt.

Brand eines Doppelcarports

Rhauderfehn - Freitagmittag kam es gegen 12:00 Uhr in der Straße Frisia zu einem Brand eines Doppelcarports. Hierbei wurden neben den unter den Carports abgestellten Pkws auch das anliegende Wohngebäude beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Rhaudermoor und Westrhauderfehn gelöscht werden. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden, dürfte sich aber nach grober Schätzung im sechsstelligen Bereich bewegen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Ursache ist zurzeit noch nicht bekannt.

Pkw-Führer unter Btm-Einfluss

Emden - Am Freitagabend mussten die Beamten gegen 23:40 Uhr bei der Kontrolle eines 26-jährigen Pkw-Führers in der Ubierstraße feststellen, dass dieser seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Zudem stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

