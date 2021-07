POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.07.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Einbruchdiebstahl aus einem Vereinsgebäude

Zwischen dem 27.07.2021, 20:00 Uhr, und dem 28.07.2021, 16:20 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Vereinsgebäude an der Landesstraße in Rhauderfehn. Unbekannte Täter gelangten vermutlich mittels Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere des Gebäudes. In diesem Zuge entwendeten sie Elektronik mit einem Wert im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Emden - Verkehrsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 29.07.2021, gegen 3:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss auf der Nesserlander Straße in Emden. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein 20-jähriger Mann aus Emden als Führer eines Pkw angehalten und führte in diesem Kontext einen freiwilligen Reaktionstest durch. Es ergaben sich dabei Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Urinvortest bestätigte den Verdacht und wies Spuren von THC nach. Weiterhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht auf der Rhauderwieke

Am 27.07.2021, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Rhauderwieke in Rhauderfehn. Eine 63-jährige Frau aus Rhauderfehn parkte ihren Toyota-Pkw auf einem Parkplatz in der Nähe einer Arztpraxis. In ihrer Abwesenheit beschädigten unbekannte Täter vermutlich beim Ausparken ihr Fahrzeug an der Frontschürze. Daraufhin entfernten sie sich vom Unfallort. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen

Westrhauderfehn - Verkehrsunfall auf der 1. Südwieke

Am 28.07.2021, gegen 7:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Einmündung 1. Südwieke/Mühlenstraße in Westrhauderfehn. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Rhauderfehn befuhr die 1. Südwieke in Richtung Papenburger Straße. Die Frau bog links auf die dortige Brücke, um geradeaus auf die Mühlenstraße aufzufahren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 48-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bockhorst. Die beiden Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugewiesen. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfall auf der Jahnstraße

Am 28.07.2021, gegen 11:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Jahnstraße in Leer. Ein 55-jähriger Mann aus Moormerland stand mit seinem Radlader am Einmündungsbereich der Jahnstraße/Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße, wobei die Gabel über den dortigen Fahrradweg ragte. Ein 86-jähriger E-Bike-Fahrer aus Leer befuhr die Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße und übersah die über den Radweg stehende Gabel. Dadurch stürzte der Mann und verletzte sich leicht am linken Schienbein. Er begab sich daraufhin in ärztliche Behandlung. Zudem entstanden am E-Bike Sachschäden im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

